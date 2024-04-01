رسائل المواطنين للرئيس.. "الاصلاح والنهضة": المواطن بحاجة لرؤية انعكاسات ملموسة للإصلاح الاقتصادي

وجه هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضة، رسالة تهنئة لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتبدأ فترة ولاية جديدة للرئيس السيسي، غدًا الثلاثاء، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ضمن استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة، وبعث المواطنون بالعديد من رسائل التهنئة المحملة بالرؤى والتطلعات لمزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.



وجاء نص الرسالة كالاتي:

"إلى الزعيم الوطني عبد الفتاح السيسي في مستهل ولايته الثالثة، أبعث هذه الرسالة تحمل في طياتها تهنئة لسيادته على تجديد الثقة، وتهنئة للشعب المصري باستمرار مسيرة العطاء التي بدأت بمرحلة الحفاظ على الدولة المصرية وانتقلت لمرحلة البناء ثم الآن نبدأ مرحلة الريادة.

رسالة دعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة نحو ريادة ومكانة تليق بمصر والمصريين، دعم لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وكذلك دعم على مستوى استكمال مسيرة الانفتاح السياسي خاصة في الحوار الوطني، بالإضافة إلى الدعم الكامل لتحرك الدولة المصرية على مستوى العلاقات الخارجية خاصة الموقف التاريخي من الحرب على غزة.

رسالة تحمل طلبات ننقلها من المواطن المصري إلى سيادة الرئيس، بدايتها ضرورة انعكاس الإصلاح الاقتصادي على مستوى معيشة الفرد، ونطالب أيضًا ضرورة التحرك على بناء فرد واعٍ ومؤهل ومنتج، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومواصلة وتطوير الحوار الوطني وتنفيذ توصياته.

رسالتنا إلى سيادته بأن المرحلة المقبلة تتطلب نهجًا مختلفًا، سواء من خلال تغيير الحكومة بشكل كلي أو جزئي أو حتى الإبقاء عليها، فإننا نرى الجمهورية الجديدة دولة مؤسسات، وأن التغيير لا يتوقف عند تغيير الأشخاص فحسب، ولكنه يتطلب تطوير الأداء والسياسات.

في ختام رسالتنا إلى سيادته، أن يكمل المسيرة، والشعب المصري كله خلف سيادته للعبور بمصر إلى مستقبل مشرق.