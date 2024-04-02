6 مصابين في انقلاب "ميكروباص" على محور الضبعة الصحراوي

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على محور الضبعة الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى محور الضبعة الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعًا إلى المستشفى للعلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة للتحقيق وكشف ملابسات الحادث.