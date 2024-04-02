الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

6 مصابين في انقلاب "ميكروباص" على محور الضبعة الصحراوي

انقلاب ميكروباص
انقلاب "ميكروباص

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على محور الضبعة الصحراوي.

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إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى

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إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى محور الضبعة الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعًا إلى المستشفى للعلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة للتحقيق وكشف ملابسات الحادث.

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