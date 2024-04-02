الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استمرار سياسة القتل الممنهج.. حماس تدين استهداف الاحتلال العاملين بـ"المطبخ المركزى العالمى"

حركة حماس،
حركة حماس،

أدانت حركة حماس، المقاومة الفلسطينية، بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي العاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي جنوب دير البلح.

الاحتلال يواصل مساعيه لإرهاب العاملين في فرق الإغاثة الدولية

وقالت الحركة، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن هذه الجريمة تؤكّد مجددًا أن الاحتلال ما زال يصر على سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين العزل، وضد فرق الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية، في إطار مساعيه لإرهاب العاملين فيها، لمنعهم من مواصلة مهامهم الإنسانية.

 مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة هذا الفعل الشنيع

وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة هذا الفعل الشنيع، والتحرك لوضع حد لجرائم الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

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