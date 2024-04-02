رسائل المواطنين للرئيس.. النائب السيد شمس الدين: الملف الاقتصادي وحماية الأمن القومي أولوية

دعا النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه من إنجازات والاهتمام بالملف الاقتصادي باعتباره الملف الأبرز وتعيين حكومة جديدة قادرة على تخطي هذه الأزمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على أمن مصر القومي وحدودها في ظل الدعوات والضغوط التى تطلقها دولة كبرى على مصر للقبول بتهجير الفلسطينين لسيناء، كما طالبوا بالعمل على الاهتمام بتحسين حياة المواطنين بالاهتمام بملفات التعليم والصحة والثقافة وسرعة تطبيق مبادرة حياة كريمة بباقي القرى التى لم تدخلها بعد وتفعيل التأمين الصحي الشامل ودعم الصناعة والزراعة لتتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.

الحفاظ على أرض الوطن

وطالب النائب السيد شمس الدين، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، في تصريحات لـ "الدستور" الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الحفاظ على أرض الوطن وحمايتها وتقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، كما يحدث حاليًا، مضيفًا: عهدنا بأي رئيس عسكري أن يحافظ على حدود الوطن وأمنه، رغم الضغوط الدولية التى تمارسها دول كبرى للتفريط إلا أن الرئيس أبى إلا أن يحافظ على كل تراب الوطن.

كما أكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية أن يكون هناك أولوية خاصة للملف الاقتصادي فهو حديث الشارع وذلك بتعيين حكومة اقتصادية تخفف الأعباء على المواطنين وتحسن من أوضاع الاقتصاد المصري، كما دعا للابقاء على محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، الذي تمكنت من تحقيق طفرة كبيرة ويجب أن يستمر في منصبه ليستكمل ما بدأه من إنجازات.

وأوصى شمس الدين، بالبدء في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، في 4 مراكز تابعة لمحافظة كفر الشيخ حيث نجحت المبادرة في تطوير وتحسين مركز مطوبس وقرر المسئولين عن المبادرة بمضاعفة المبالغ المالية المرصودة لتطوير المركز من 3 مليار لـ7 مليار جنيها، مؤكدًا أن المبادرة ستحسن من حياة أبناء المحافظة.