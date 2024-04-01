مروان موسى يُعيد تعريف الراب: "نحن شعراء العصر" (فيديو)

أكد الفنان مروان موسى، الشهير بأعماله الراب، على أهمية الهوية المصرية في موسيقاه، مشيرًا إلى استخدامه للآلات المحلية والأساليب الموسيقية التي تعكس التراث الغني لمصر.

وأوضح موسى، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، عبر قناة الحياة، أنه يسعى لإضافة لمسته الخاصة في كل عمل يقدمه، معبرًا عن شكوكه حول قبول الفنان عمرو مصطفى لهذا النوع من الفن.

وأشاد بالمطرب حميد الشاعري، واصفًا إياه بالمجدد وصاحب المدرسة الفنية الجديدة، وأشار إلى أن هناك جمهورًا يقدر موسيقى الراب ويدعمها، رغم وجود منتقدين.

وأضاف موسى أن الشباب ينظرون إلى فناني الراب كشعراء يعبرون عن الحياة وتحدياتها، وليس فقط كمطربين يغنون عن الحب، مؤكدا أن الراب يتجاوز كونه مجرد موسيقى ليصبح وسيلة للتعبير عن الواقع بكل تفاصيله من مشاكل وألم وخوف.