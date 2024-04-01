الإثنين 01 أبريل 2024
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توك شو

مروان موسى: تنمر البعض على موسيقى الراب جزء من تفاعل الجمهور (فيديو)

مروان موسى
مروان موسى

شدد الفنان مروان موسى، على أهمية دور الفنان في إبهار الجمهور وإثبات تميز فن الراب.

وأوضح “موسى” خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة “الحياة”، أن موسيقى الراب غالبًا ما تتعرض للسخرية والتنمر، لكنه يعتبر هذه التحديات جزءًا من التفاعل الحي مع الجمهور.

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وتطرق “موسى” إلى الصورة النمطية التي يعرفها الجمهور عن مغني الراب، مشيرًا إلى أنهم يتوقعون منه الغناء بكلمات تعبر عن الحب والجمال، ولكنه يواجه بدلًا من ذلك تنمرًا وتعليقات سلبية، وأكد أنه لا يرد على هذه التعليقات خلال البث المباشر لتجنب إغلاق الجلسة، معتبرًا أن التعامل مع الجمهور في هذا المجال يمثل تحديًا كبيرًا.

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