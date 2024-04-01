"بيشتروا الأغاني جاهزة".. مروان موسى يرد على تصريحات عمرو مصطفى بشأن الراب

أوضح الفنان مروان موسى أن الادعاءات التي أطلقها الفنان عمرو مصطفى، والتي تفيد بأن مغنيي الراب يعتمدون على شراء البيتس الموسيقية الجاهزة، لا تمت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أن هذه التعميمات لا تنطبق على جميع الرابرز.

ونفى موسى خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، استخدامه للبيتس الجاهزة أو الألحان المسبقة الصنع في أعماله الفنية، مؤكدًا على أصالة وابتكار ما يقدمه، قائلا: "لم أستعمل قط بيتس جاهزة أو لحنًا مسبق الصنع في أغانيّ".

وأضاف أنه يفضل البحث عن أغاني قديمة ذات طابع فريد، كتلك القادمة من البرازيل في السبعينات، ومن ثم يعيد صياغتها بإضافة الدرامز والألحان الخاصة، مع الحفاظ على حقوق الملكية للأغنية الأصلية.

وأشار موسى إلى أنه شاهد العديد من مغني الراب يبدعون في إنتاج موسيقاهم بأبسط الإمكانيات، معترفًا بوجود بعض المغنين الذين يفضلون شراء موسيقى الراب الجاهزة والعمل بها.