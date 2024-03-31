الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

كيف تمكنت "التموين" خلال حقبة الرئيس السيسى من تقديم الخدمة خلال 10 دقائق؟

مكاتب التموين المطورة
مكاتب التموين المطورة

تحظى وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الوزير علي المصيلحي، بدعم غير مسبوق من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خاصة ضمن الإرادة السياسية لمواجهة ظاهرة الاحتكار وارتفاع أسعار السلع، إلى جانب التحديات العالمية والمحلية في سبيل توفيرها.

وتمكنت وزارة التموين من تطوير 396 مكتب تموين لتقديم الخدمة خلال 10 دقائق، وتطوير 110 مكاتب سجل تجاري حتى عام 2023 الماضي لتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال، وتطوير ورفع كفاءة 574 فرعا للمجمعات الاستهلاكية حتى عام 2023، والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، حيث بلغ إجمالي تكلفة التطوير 335.4 مليون جنيه، إضافة إلى تطوير 9 مطاحن لرفع القدرات الإنتاجية من 850 إلى 1970 طن قمح/ يوم، بتكلفة 498.5 مليون جنيه.

 

وزير التموين: لا تغيير فى أسعار السلع التموينية واستمرار طرح السكر بـ27 جنيهًا

 

استدامة مظلة الحماية الاجتماعية 
ونجحت الوزارة في تحقيق استدامة مظلة الحماية الاجتماعية، والتي تشمل توفير احتياجات المواطنين من الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، لعدد (72) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.

 

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10 أعوام على تأمين احتياطي السلع.. ماذا قدمت التموين خلال حقبة الرئيس السيسي؟


التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

وأولت التموين خلال الفترة الماضية الأسر الأولى بالرعاية عناية خاصة، حيث التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية من خلال استخراج عدد 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامجى "تكافل وكرامة"، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات، وإضافة مواليد (أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة- مستحقي معاش التضامن الاجتماعي- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة) على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد.

كما تمت إضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة، و200 للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، بمعدل منصرف شهري يقدر بنحو 833 مليون جنيه، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو(8.33) مليار جنيه وفق التكليفات الرئاسية.

وجرى توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام، خاصة خلال فترة الأعياد والمواسم.

وزارة التموين والتجارة الداخلية لوزير علي المصيلحي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي القدرات التخزينة للقمح مظلة الحماية الاجتماعي صرف الخبز المدعم التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

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