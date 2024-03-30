سياسى فلسطينى يعلق لـ"الدستور" على اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا

علق الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، على اجتماع وزراء خارجية مصر، الأردن، وفرنسا، حول الأوضاع في قطاع غزة.

وقال أبولحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، من خلال تصريحات وزراء الخارجية لكل من فرنسا ومصر والأردن نرى أن هناك إجماعًا على مدى سوء الأوضاع الإنسانية في غزة وضرورة ضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى القطاع دون أي عوائق وعقبات، إضافة إلى إجماعهم على تحذيرهم من عواقب اقتحام رفح وبها هذا العدد الكبير من النازحين.

وأضاف أبولحية أن هذه المواقف هي صورة مصغرة من معظم المواقف الدولية التي تتشارك وجهة النظر هذه، حيث بات الجميع مقتنعًا أنه يتوجب أن يحصل اتفاق وقف إطلاق النار وضرورة وجود مسار سياسي لإيجاد حل مقبول للشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ 76 عامًا.

وأشار أبولحية إلى أنه يتوجب على فرنسا بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن ودولة كبرى في الاتحاد الأوروبي أن تعلن عن خطوات تترجم أقوالها وبياناتها ومبادئها التي تدعي أنها تؤمن بها.

وزراء خارجية مصر الأردن وفرنسا يطالبون بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

وسبق، ودعا وزراء خارجية مصر، والأردن، وفرنسا، مساء اليوم السبت، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، كما طالبوا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن أرقام 2721، 2720، 2728، بما في ذلك تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وحذّر وزراء الخارجية العرب في بيان مشترك عقب جلسة المباحثات التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، لمناقشة القضية الفلسطينية والوضع في غزة، من التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة، وأكدوا رفضهم أية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ودعوا إلى تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي و28 مارس الجاري، كما دعوا إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرة إلى السكان المدنيين المحتاجين داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه، وطالبوا إسرائيل بإزالة جميع العقبات والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.