كولر يتحفظ على عودة محمد شريف للأهلى فى الصيف

تحفظ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي ، على اقتراح عودة محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والمحترف ضمن صفوف الخليج السعودي في ميركاتو الصيف المقبل.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر أبلغ إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب برفضه عودة اللاعب في انتقالات الصيف القادم لتدعيم الهجوم، خاصة بعد الأنباء عن دخول الزمالك وبيراميدز في مفاوضات مع اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني للأهلي تمسك خلال تقريره أمام لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتعويض رحيل الفرنسي أنتوني موديست.

وأوضح المصدر أن لجنة التخطيط رفضت الصدام مع كولر في الوقت الراهن بشأن اللاعب، خاصة أن الفريق مرتبط بالمواجهات الإفريقية والمحلية.

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة 48 ساعة بعد الفوز على سيمبا

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول منح لاعبي نادي الأهلي راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة يومي السبت والأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية يوم الإثنين المقبل.

ويخضع لاعبو الأهلي الأساسيون إلى تدريبات استشفائية يوم الإثنين المقبل، بينما يخوض باقي المجموعة تدريبات قوية لتحديد خطة الفريق في لقاء العودة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لخوض مباراة الإياب أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 5 أبريل القادم في استاد القاهرة الدولي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وواصل السويسري مارسيل كولر نتائجه المميزة مع الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني 1-0 في ذهاب ربع نهائي البطولة.

وحقق الفريق الأول بنادي الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا التنزاني بهدف دون رد سجله أحمد نبيل كوكا لاعب المارد الأحمر ‏في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏