عاجل.. محمد شريف على أبواب الزمالك

كشف مصدر داخل فريق الزمالك عن تفاصيل المفاوضات مع محمد شريف لاعب فريق الخليج السعودي.

ودخل محمد شريف قائمة الترشيحات للانضمام إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل.

ورحل شريف بشكل نهائي من صفوف الأهلي إلى الخليج السعودي ولا يرتبط بأي عقد مع النادي الأهلي في الوقت الحالي.

المصدر أكد أن اللاعب طلب المساواة بنفس راتبه في الخليج السعودي والذي يصل لمليوني دولار في الموسم.

الأمر قوبل بالرفض التام من إدارة الزمالك للارتباط بميزانية لفريق الكرة خاصة وأن الإدارة ترغب في تخفيض ميزانية فريق الكرة من الأساس في الفترة المقبلة وتخفيض العقود الكبيرة للعددي من لاعبي الفريق.

ويبحث الزمالك عن تدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل والذي يعتبر على رأس أولويات الإدارة بسبب تذبذب مستوى مهاجمي الفريق وهم ناصر منسي وسامسون أكينيولا والتونسي سيف الدين الجزيري.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، أمام فريق زد باستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة أمام مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتخصيص فقرة تدريبات فنية وخططية خلال مران أمس الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء، وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية في منتصف الملعب تحت إشراف جوزيه جوميز وجهازه المعاون.