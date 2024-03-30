السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 30-3-2024 في مصر

سعر الدولار
سعر الدولار

يشغل أذهان المسافرين إلى الخارج معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30-3-2024 في مصر عبر جوجل، حيث سجل سعر الدولار اليوم مقابل أسعار الجنيه المصري، بمختلف البنوك المصرية، استقرارًا نسبيًا، وتكون مسجلا نحو مبلغ 47.23 جنيه للشراء وقيمة 47.33 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30-3-2024 في مصر

وترصد «الدستور» في هذه السطور التالية سعر صرف الدولار اليوم السبت 30 مارس 2024 مقابل أسعار الجنيه المصري، بعدد من البنوك المصرية، وذلك طبقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.35 جنيه للشراء، وسجل نحو 47.45 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي
بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.33 جنيه للشراء، وسجل 47.47 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 47.35 جنيه للشراء، كما سجل 47.45 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.
بلغ سعر الدولار اليوم 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع وفقًا للبنك الأهلي المصري.
وصل سعر الدولار اليوم 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع في بنك cib.

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أسعار العملات في مصر اليوم السبت

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو اليوم السبت أمام الجنيه المصري، عند 51.01 جنيه للشراء، 51.37 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم السبت أمام الجنيه المصري عند 59.59 جنيه للشراء، قيمة 60.04 جنيه للبيع، وذلك طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي اليوم السبت أمام الجنيه المصري، عند قيمة 12.61 جنيه للشراء، ومبلغ 12.65 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم السبت أمام الجنيه المصري، 153.31 جنيها للشراء، ومبلغ 154.33 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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