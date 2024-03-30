السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كيف أصبحت أيرلندا الدولة الأكثر تأييدًا للفلسطينيين فى أوروبا؟

ايرلندا
ايرلندا

أصبحت أيرلندا أحدث دولة تقول إنها ستتدخل في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، في انعكاس لموقف البلاد الطويل الأمد من التضامن مع القضية الفلسطينية.

وأعلنت أيرلندا هذا الأسبوع أنها ستتقدم بتدخلها، مما يزيد من الضغوط الدولية المتزايدة على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف هجومها المدمر على غزة وإنهاء القيود الصارمة على المساعدات الغذائية التي تدفع الفلسطينيين نحو المجاعة، حسبما افادت شبكة سي ان ان الامريكية.

منع اعمال الابادة الجماعية في غزة 

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ورفعت جنوب أفريقيا القضية إلى محكمة العدل الدولية، وفي حكم أولي في يناير أمرت المحكمة إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها" لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، لكنها لم تصل إلى حد اتهامها بارتكاب إبادة جماعية. 

ووفقا للتقارير، من المتوقع أن تدرج أيرلندا في مداخلتها الحجة القائلة بأن منع إسرائيل المساعدات الغذائية لغزة يمكن اعتباره عملا من أعمال الإبادة الجماعية.

وفي خطاب ألقاه يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتن إن هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل والحرب الإسرائيلية على غزة "يمثلان انتهاكا صارخا للقانون الدولي على نطاق واسع".

وقالت زوي لولور، التي تقود حملة التضامن الأيرلندية مع فلسطين (IPSC)، إن هناك “تعاطفًا عميقًا في أيرلندا مع الشعب الفلسطيني”.

 وينشأ هذا التضامن إلى حد كبير من تجربة القهر المشتركة من قبل دولة محتلة. وخضعت الدولة الجزيرة للحكم الإنجليزي ثم البريطاني لأكثر من 800 عام، بعد أن استولى الغزاة الأنجلو نورمان على مساحات شاسعة من الأراضي من الأيرلنديين الأصليين في القرن الثاني عشر.

وحول كيف أن موقف أيرلندا من الصراع بين إسرائيل وحماس جعلها دولة شاذة بين الحكومات الأوروبية.

كما أن موقف أيرلندا من الصراع بين إسرائيل وحماس جعلها دولة شاذة بين الحكومات الأوروبية. 

وقالت زوي لولور، التي تقود حملة التضامن الأيرلندية مع فلسطين (IPSC)، إن هناك “تعاطفًا عميقًا في أيرلندا مع الشعب الفلسطيني”.

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