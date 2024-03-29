الجمعة 29 مارس 2024
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أسرة غزاوية بسيناء: مائدة الإفطار بدون طعام رسالة واضحة على وقوف أهالى العريش بجانب الشعب الفلسطينى

جريدة الدستور

أشادت أسرة غزاوية بسيناء بأطول مائدة إفطار على ساحل مدينة العريش، «بدون طعام»، والتي تأتي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نظرًا للأحداث التي يمر بها القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وقال سليم الشاعر، فلسطيني يقطن بالعريش، إن فكرة المائدة رسالة واضحة وقوية تدل على وقوف الشعب المصري وشعب سيناء بجانب الأشقاء في فلسطين.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن المائدة يتم تنظيمها من خلال مجلس القبائل والعائلات المصرية ويشارك بها أهالي العريش الأمر الذي يدل على تكاتفهم مع فلسطين، مؤكدًا أن فكرة المائدة ترفع الروح المعنوية لدى أهالي غزة.

ووصفت سالي سليم نجلة سليم الشاعر، خريجة كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية فكرة المائدة بالرائعة، مؤكدة أن أهالي سيناء يبذلون جهودًا مضنية لدعم غزة: «مقصروش معاهم».

وأكدت أنها تشعر هي وأسرتها بالأمان في سيناء: «أهالي طيبة وجدعة» يحرصون على دعم أهالي غزة بمختلف الطرق.

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