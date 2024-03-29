الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل مليحة الحلقة 4.. خال الضابط أدهم لشقيقته: سقوط العراق هو السبب

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

يتطرق مسلسل مليحة الحلقة الثالثة إلى تناول أحداث الشغب والإرهاب التي وقعت في العديد من الدول بعد الثورات العربية، ومنها ما وقع في دولة ليبيا التي تظهر الفتاة الفلسطينية مليحة خلال أحداث المسلسل وهي تعيش هي وأسرتها فيها وذلك بعد تهجيرهما من أرضهما عندما كانت طفلة.

احداث مسلسل مليحة الحلقة 3

 يظهر المسلسل تأثر مصر بما وقع في ليبيا من فوضى عندئذ، وكيف واجه أبنائها من ضباط حرس الحدود أي اعتداءات حدثت من قبل الإرهابين على الحدود بين الدولتين، ومنعهم من دخول البلاد والحفاظ على مصرآمنة مطمئنة.

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وقد ظهر الفنان أشرف ذكي الذي يلعب دور شقيق الفنانة ميرفت أمين والدة الضابط أدهم “دياب” وهو يتحدث معها حول تلك الثورات أثناء متابعتهما سويًا التلفاز الذي يعرض مشاهد منها، ليقول لها أن هذا مخطط مسبق هدفه تفكيك الدول العربية مشيرًا إلى أن البداية لم تكن في عام 2011 والثورة به، ولكن البداية الحقيقية كانت عندما سقط العراق موضحًا أنه بدأ ينفرط عقد الدول العربية من بعدها الواحد يلو الأخر، لتجيب عليه الفنانة ميرفت أمين أننا في مصر نختلف ونتفق ولكن الأمر مغلق علينا، ولا نسمح لأحد أن يتدخل في شئوننا كما أننا لا نترك بابًا لنشوب حربًا أهلية بيننا على الإطلاق.

ومسلسل مليحة يعرض من النصف الثاني من الشهر الفضيل وتحديدًا يوم 16 منه، وقد لاقى قبولًا واسعًا لدى المتابعين بعد عرض الثلاث حلقات منه إلى الآن.

ملخص أحداث مسلسل مليحة الحلقة 2 

خلال أحداث الحلقة 3 من مسلسل "مليحة" ظهر نجاح قوات المصرية على الحدود من التصدي لعدد من الملثمين الذين أرادوا دخول البلاد في عمليات متزامنة على الحدود المصرية في شمال سيناء، وخسر الجيش على إثر ذلك 5 من الشهداء،  كما أصيب الضابط أدهم في ذراعه وكذلك جد مليحة.

قصة مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة يتناول القضية الفلسطينية وعلاقة مصر بها من خلال سياق درامي، وقصة إنسانية تدور حول الفتاة الفلسطينية مليحة التي تهاجر مع أسرتها وهي طفلة عقب انتفاضة عام 2000 من فلسطين إلى دولة ليبيا الشقيقة، ولم تسلم هي وأسرتها من أعمال الإرهاب هناك حيث تعرض منزلها إلى التفجير من قبل بعض العناصر الإرهابية لتفقد بذلك كل من شقيقها وشقيقتها، ثم تنزح مع جديها إلى مصر، ويروي قصة مسلسل مليحة عن قرارها بعد ذلك العودة إلى ديارها في فلسطين، وما ستواجهه من عقبات بسبب ذلك القرار. 

أبطال مسلسل مليحة 

مسلسل مليحة هو من بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والفنان أمير المصري، وعدد من النجوم منهم علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو  من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، وقد استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

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