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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

"الحشاشين" الحلقة 18.. أول تمرد على "حلم الجنة" و"الصباح" يرد بعقاب قاسى

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

يفشل حلم الجنة فى ترغيب أحد الاتباع فى الموت أثناء محاولة إعداده لتنفيذ مهمة انتحارية ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 18، على عكس ما اعتقد حسن الصباح قائد الحشاشين من قدرة حلم الجنة وما يشمله من حور عين "جوارى القلعة" وبخور تراب أعتاب الجنة "الحشيش"، فى خلق دافع قوى للشاب لإطاعة الأوامر والموت من أجلها دون تردد.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 18

فى سياق أحداث الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين، يبلغ زيد بن سيحون قائده حسن الصباح، بتراجع  شاب من المختارين بشكل مفاجئ عن أداء المهمة المسندة إليه، بعدد استيقاظه من حلم الجنة خوفًا من الموت، ألقى زيد اللوم على برزق أميد قائد جيش الحشاشين قائلًا: "شاب جبان والعيب على اللى اختاره.. الشاب ده لو خرج برة القلعة يهد الفكرة كلها.. ولابد من قتله رميًا من أعلى القلعة".

مسلسل الحشاشين

يمنح حسن الصباح الشاب المختار فرصة ثانية، ويطلب منه الاختيار بين الجنة وجنهم أي أن الموت في كل الحالات ينتظره، يقول للشاب: شاب فدائي مؤمن في قلعة ألموت يرفض الفدا ويقول الدنيا عنده أغلى من الدنيا، ليرد الشاب مرتجفًا: أنا ضعيف وخايف من الموت، ممكن أعمل أى شئ ممكن أكون خادم فى القلعة اعمل أدنى الأعمال، ليسأله "الصباح" بشكل حاسم: بترفض تدخل الجنة؟، يرد الشاب: ارفض أموت، ليستكمل الصباح: يبقي تدخل النار، ممكن ترمى نفسك من فوق سطح قلعة ألموت تكفيرًا عن ذنب العصيان.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 19

يمكنك مشاهدة الحلقة 19 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 19 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً وتعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة عشر 

تعرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 19 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة  dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين قصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هو حسن الصباح، والتى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.

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