مسلسل محارب الحلقة 18| عمل سفلي يجعل ناهد السباعي تريد الطلاق

مسلسلات رمضان 2024

تعرض اليوم الحلقة 18 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً والذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب الحلقة 18

بدأت أحداث الحلقة 18 من مسلسل محارب برفض انجي ناهد السباعي" محاولات الصلح مع زوجها محارب، وطلبت الانفصال والطلاق منه وهو ما يتعجب منه حسن الرداد.

وتحدث حسن الرداد “محارب” مع ابن عمه “جمال” عن تحول ناهد السباعي فهي دائما كانت ترفض أن تنفصل أو تبتعد عن محارب، ولكن الآن تطلب الطلاق بعنف وشجار معه ومع أهله.

وكانت ناهد السباعي دخلت في حالة من الانهيار العصبي بعدما قام سائق الميكروباص بعمل “عمل سفلي لها” لكي تكره محارب وتحبه هو وتتزوحه، ومن ثم بدأت المشاكل والرفض بينها وبين محارب.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب رمضان 2024

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

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