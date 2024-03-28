لماذا اعتمدت الجزائر التكنولوجيات الروسية في تنفيذ برنامجها النووي؟.. خبير اقتصادي يوضح

علّق الخبير الاقتصادي فارس هباش، على اختيار الجزائر للتكنولوجيا الروسية لتنفيذ برنامجها النووي.

وأضاف “هباش” خلال مداخلة ببرنامج “المراقب”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الخميس، أن التكنولوجيا الروسية الرائدة في مجال الطاقة النووية، ساهمت في ظل التقارب السياسي الجزائري الروسي، في اعتماد الجزائر على تكنولوجيات روسيا في برنامجها.

وتابع: “لا نتحدث فقط، عن الشريك الروسي بل نتحدث عن الشريك الصيني أيضًا، بنفس المقاربة التاريخية”.

وفي مجال الطاقة النووية، أكد الخبير الاقتصادي، أن الجزائر لها محادثات متقدمة مع بعض الدول الأوروبية الصديقة وكذلك حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.