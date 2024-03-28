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مصر

دعاء السحور يوم 18 رمضان ودعاء الإمساك مكتوب

دعاء السحور
دعاء السحور

دعاء السحور من أكثر الأدعية التي يكثف عنها البحث في الساعات من بعد الإفطار وحتى السحور، فخلال شهر رمضان الكريم يحاول المسلمون استغلال فرصة عظيمة للتقرب إلى الله عز وجل من خلال زيادة الأعمال الصالحة والتضرع لله بالدعاء والاستغفار. فما هو دعاء السحور وما هو فضله؟.

 

دعاء السحور 18 رمضان

يتساءل الكثير من المسلمين عن أفضل صيغة لدعاء السحور، وعلى الرغم من عدم ورود دعاء محدد في السنة النبوية لوقت السحور، إلا أن من السنة النبوية تأخير تناول وجبة السحور حتى الثلث الأخير من الليل، ويكون الدعاء في هذا الوقت مستجابًا. 

 

 فضل دعاء السحور

ومن هنا يأتي فضل الدعاء في هذا الوقت. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له".

 

دعاء السحور مكتوب 

في وقت السحر في رمضان، هناك العديد من الأدعية التي يمكن قراءتها، مثل:

"اللهم إني سأصوم لك وعلى رزقك سأفطر، فتقبل مني صلاتي وصيامي وقيامي ودعائي وسائر أعمالي، واغفر لي ولوالديّ، إنك أنت الغفور الرحيم".

"يا رب افتح لي فيه أبواب الجنة، وأغلق عني أبواب النار، ووفقني لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين".

"اللهم هيئ قلوبنا لرمضان حبا للعبادة، وفرحا بالمشاعر الإيمانية، وتقديرا لفضله وكرمه، وأعنا على ماتحب وترضى، وسلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا عملًا متقبلًا لوجهك تعالى".

"ربي قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني حلاوة ذكرك، وأوزعني لأداء شكرك بكرمك، واحفظني بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين".

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"اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تستجيب لدعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا وتتوب علينا".

 

دعاء مستحب قبل السحور 

"اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت". 

 

دعاء الإمساك عقب السحور 

يمكنك قراءة بعض الأدعية عند السحور، حيث يكون الدعاء مستجاب في هذا الوقت، مثل:

"اللهم قوني في ديني واعني على قضاء ديني، اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر وإيماني بك يهديني إلى كل خير، ورجائي فيك يحفظني من كل ضر، أسألك يارب في هذه الساعة من الشهر الفضيل".

"يا رب إني أسألك بهذه الساعة المباركة، إيمانا تبشر به قلبي، ويقني أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي يا رب العالمين، وأرضني ربي من العيش بما قسمته لي، إنك أرحم الراحمين".

"الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه، من غير حولٍ مني ولا قوةٍ، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، غير مكفي ولا مودعٍ، ولا مستغنىً عنه ربنا"."
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