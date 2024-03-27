الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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في ذكرى النصر.. رمضان عبدالمعز يستعرض دروس غزوة بدر (فيديو)

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

 أكد الشيخ رمضان عبد المعز على أهمية الشكر لنعم الله، مستشهدًا بنصر الله لنبيه والمؤمنين في السابع عشر من رمضان للعام الثاني هجريًا، والذي ورد ذكره في القرآن الكريم بقوله تعالى: "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ".

وأوضح خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُبَث على قناة "dmc"، أن غزوة بدر، التي وقعت يوم الجمعة الموافق للسابع عشر من رمضان للعام الثاني للهجرة، شهدت معركة بين النبي صلى الله عليه وسلم و314 من أصحابه، وقوات مكة التي ضمت 950 مقاتلًا، وقد تمكن المؤمنون من الانتصار في هذه المعركة الفاصلة، وتلا ذلك نزول سورة الأنفال، التي تناولت قضية توزيع الغنائم والتي أثارت تساؤلات بين الصحابة، ليأتي الجواب القرآني مؤكدًا أن الأنفال لله ورسوله.

وأشاد بروح التعاون والتنسيق بين القيادة والجنود، مشيرًا إلى أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد رفض ركوب الناقة بمفرده، وحرص على تنظيم الصفوف والتوكل على الله تعالى، مما كان له أبلغ الأثر في تحقيق النصر.

رمضان عبد المعز غزوة بدر لعلهم يفقهون مكة سورة الأنفال الغنائم الصحابة

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