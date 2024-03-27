الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

علاء نبيل يكشف كواليس الصلح مع ميدو ويقارن بين تجربة التوأم وفيتوريا

علاء نبيل
علاء نبيل

رد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، للمرة الأولى على تصريحات أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، بعد شن الأخير هجومًا على الأول بعد تعيينه في منصب المدير الفني للجبلاية، في ظل عدم امتلاكه الرخصة التدريبية "pro".

وقال المدير الفني للجبلاية خلال استضافته ببرنامج "النجوم في رمضان"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "لا أعلم سبب هجوم ميدو ولكن بالتأكيد هناك أسباب شخصية، وقد لا أكون أنا المقصود وهو يريد توصيل رسالة لأشخاص بعينها، ولم أرد عليه منذ أن تحدث عني ولا كنت مهتما وقتها بما يقال".

وأضاف: "ميدو تحدث معي وتفهمت وجهة نظره، واتفقنا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، على تنظيم أول نسخة من الرخصة التدريبية pro بعد العيد، وهناك وفد من كاف سيزورنا 14 أبريل المقبل، وميدو طلب مني حضور هذه النسخة من الدبلومة".

وواصل: "أنا حاصل على أعلى رخصة تدريبية في مصر (A)، هذا وبجانب دبلومة لايبزيج لمدة 6 أشهر ودرست كل شيء في كرة القدم، وبهذه المناسبة ليس هناك أي مدرب مصري حاصل على رخصة الـ pro".

وانتقل المدير الفني للجبلاية، للحديث عن سياسية تعامل أعضاء مجلس الجبلاية الحالي، مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة، والذي تم إقالته بعد الخروج من بطولة أمم إفريقيا الأخيرة (كوت ديفوار2024).

وأكمل:" خلال حفل توقيع رعاة الجبلاية الجدد والذي أقيم في العاصمة الإدارية، قام أعضاء مجلس إدارة الجبلاية بتكريم روي فيتوريا، لعدم خسارته أي مباراة في 10 مواجهات خاضها وقتها".

وأردف نبيل: "كنت مدعوا في حفل الرعاية وسألت أحد الأصدقاء بجانبي، لماذا يكرم اتحاد الكرة فيتوريا فقال لي عشان مخسرش وقعدنا نضحك عليهم".

وزاد: "جميع مباريات روي فيتوريا والتي خاضها مع المنتخب قبل بطولة إفريقيا ضعيفة، وعندما اصطدم بمنتخبات قوية ظهر بشكل فادح، اتحاد الكرة كان عايز يهدي الرأي العام فنقلب عليه الشارع".

وعن تجربة التوأم أوضح نبيل: "فارق التجربة بين حسام حسن وروي فيتوريا واضحة منذ اليوم الأول، روي فيتوريا خاض جميع مبارياته مع منتخبات من المستوى الثالث".

واختتم قائلا: "العميد في مباراتين فقط خاض مواجهتين مع منتخبات من المستوى الأول".

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