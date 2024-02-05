الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رشحه علام.. "الدستور" تكشف كواليس تعيين علاء نبيل للإدارة الفنية للجبلاية

علاء نبيل
علاء نبيل

كشف أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة تفاصيل اختيار علاء نبيل لمنصب المدير الفنى للجبلاية برغم عدم طرح اسمه من قبل على طاولة مجلس الاتحاد. 

وقرر مجلس الجبلاية، خلال اجتماعه أمس، تعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا للاتحاد مع تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

وأوضح عضو الجبلاية أن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة هو مَن رشح علاء نبيل لتولى مهمة الإدارة الفنية للجبلاية، خلفًا للبرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى السابق للجبلاية الذى رحل عن منصبه بعد انتهاء عقده قبل ما يزيد عن عام. 

أضاف المصدر أن جميع الأعضاء وافقوا على اختيار علاء نبيل لهذا المنصب، وكانت الموافقة بالإجماع، نظرا لخبرات علاء نبيل فى قطاع الناشئين وتنظيم مسابقات المراحل السنية سواء فى المقاولون أو فى نادى زد الذى يضم أفضل قطاع ناشئين خلال الفترة الحالية.

وشدد عضو الجبلاية على أن اتحاد الكرة اتفق مع علاء نبيل على عقد جلسة مطولة خلال الفترة المقبلة، حتى يتم مناقشة مقترحاته للفترة المقبلة وخاصة منتخبات المراحل السنية.

اتحاد الكرة الجبلاية علاء نبيل جمال علام

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يكشف سبب اختيار محمد يوسف مدربا عاما للفراعنة

وعكة صحية تمنع حازم إمام من حضور جلسة فيتوريا والدرندلى بديلًا

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟