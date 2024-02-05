رشحه علام.. "الدستور" تكشف كواليس تعيين علاء نبيل للإدارة الفنية للجبلاية

كشف أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة تفاصيل اختيار علاء نبيل لمنصب المدير الفنى للجبلاية برغم عدم طرح اسمه من قبل على طاولة مجلس الاتحاد.

وقرر مجلس الجبلاية، خلال اجتماعه أمس، تعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا للاتحاد مع تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

وأوضح عضو الجبلاية أن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة هو مَن رشح علاء نبيل لتولى مهمة الإدارة الفنية للجبلاية، خلفًا للبرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى السابق للجبلاية الذى رحل عن منصبه بعد انتهاء عقده قبل ما يزيد عن عام.

أضاف المصدر أن جميع الأعضاء وافقوا على اختيار علاء نبيل لهذا المنصب، وكانت الموافقة بالإجماع، نظرا لخبرات علاء نبيل فى قطاع الناشئين وتنظيم مسابقات المراحل السنية سواء فى المقاولون أو فى نادى زد الذى يضم أفضل قطاع ناشئين خلال الفترة الحالية.

وشدد عضو الجبلاية على أن اتحاد الكرة اتفق مع علاء نبيل على عقد جلسة مطولة خلال الفترة المقبلة، حتى يتم مناقشة مقترحاته للفترة المقبلة وخاصة منتخبات المراحل السنية.