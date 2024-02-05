اتحاد الكرة يكشف سبب اختيار محمد يوسف مدربا عاما للفراعنة

كشف أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة السبب الرئيسى وراء تعيين محمد يوسف نجم الأهلى السابق فى منصب المدرب العام للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم.

وقرر مجلس الجبلاية خلال اجتماعه أمس الأحد، تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

وأكد المصدر أن اختيار محمد يوسف جاء بالإجماع بين اعضاء المجلس، نظرا لسابق اختياره لهذا المنصب منذ تولى البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى المقال مهمة قيادة الفراعنة، لكن الأخير رفض تواجد يوسف ضمن جهازه المعاون.

وأوضح عضو الجبلاية أن سبب عدم موافقة فيتوريا على تواجد محمد يوسف ضمن جهازه المعاون، كان بسبب كبر سن محمد يوسف وكذلك خبراته كمدرب، حيث رفض فيتوريا ضم يوسف لجهزه بعدما اطلع على السيره الذاتية له ووجد بها حصوله على دورى ابطال افريقيا وكأس السوبر الأفريقى مع الأهلى وقاد العديد من الفرق الأخرى داخل وخارج مصر، وطلب وقتها الاستعانة بمدرب شاب ضمن مساعديه فتم الإستعانة وقتها بأيمن عبد العزيز .

وشدد مسئول اتحاد الكرة على أن المجلس منح محمد يوسف الأولوية على باقى المدربين فى هذه الفترة عوضا له عن الاختيار السابق الذى لم يكتمل وقتها، كنوع من منح الفرصه له كأحد نجوم منتخب مصر السابقين، على ان يستمر فى منصبه مع المدير الفنى الجديد الذى سيتم التعاقد معه .

وقرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 ، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.