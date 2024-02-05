وعكة صحية تمنع حازم إمام من حضور جلسة فيتوريا والدرندلى بديلًا

اعتذر حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن عدم مرافقة جمال علام، رئيس الجبلاية، خلال الجلسة التي ستعقد مساء اليوم مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لإنهاء الأمور المالية الخاصة بالمدير الفني السابق للفراعنة، الذي تمت إقالته أمس.

ومن المقرر أن يوجد خالد الدرندلي، نائب رئيس الجبلاية، بصحبة جمال علام، خلال جلسة اليوم كبديل لحازم إمام الذي اعتذر عن حضور الجلسة لأسباب صحية.

وجاء سبب اعتذار حازم إمام عن المشاركة في الجلسة التي ستعقد مساء اليوم، نظرًا لمروره بوعكه صحية شديدة عانى منها منذ عودته من كوت ديفوار، وتحامل على نفسه لحضور اجتماع مجلس إدارة الجبلاية أمس.

ويسعى مسئولو الجبلاية للضغط على فيتوريا، من أجل التنازل عن نصف قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده مع اتحاد الكرة، على أمل الحصول على موافقة رسمية بهذا الشأن من قبل المدير الفني، حتى يتم إنهاء الأمر بشكل محترم دون حدوث أي أزمة كما حدث مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للفراعنة.

ووافق فيتوريا على تقسيط قيمة الشرط الجزائي على ثلاثة أشهر، لكنه لم يبد موافقة بشأن التنازل عن أي جزء من مستحقاته المالية، سواء راتب شهر يناير وبعض المكافآت المتأخرة أو قيمة الشرط الجزائي.

ورفض فيتوريا التخلي عن أي مبلغ من الشرط الجزائي الخاص به في عقده مع اتحاد الكرة وتمسك بالحصول على الثلاثة أشهر في شرطه الجزائي رافضًا أي حديث حول التنازل عن أي مبلغ.

إقالة فيتوريا من تدريب المنتخب

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه أمس لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع المقبل.