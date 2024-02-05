الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جلسة اليوم تحسم تفاصيل النهاية الحزينة بين فيتوريا والجبلاية

فيتوريا وحازم إمام
فيتوريا وحازم إمام

يعقد الثنائي جمال علام رئيس  اتحاد الكرة وحازم إمام عضو المجلس، جلسة موسعة مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الذي تمت إقالته أمس خلال اجتماع مجلس إدارة الجبلاية، وذلك بمقر إقامة المدرب البرتغالي بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

واعتذر فيتوريا لحازم إمام عن الحضور لمقر الجبلاية من أجل عقد هذه الجلسة فى حضور بعض أعضاء المجلس، مفضلا إنهاء الأمر بعيدا عن وسائل الإعلام.

ويسعى كل من علام وحازم للضغط على فيتوريا من أجل التنازل عن نصف قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده مع اتحاد الكرة، على أمل الحصول على موافقة رسمية بهذا الشأن من قبل المدير الفني، حتى يتم إنهاء الأمر بشكل محترم دون حدوث أي أزمة كما حدث مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة.

ووافق فيتوريا على تقسيط قيمة الشرط الجزائي على ثلاثة أشهر، لكنه لم يبد موافقة بشأن التنازل عن أى جزء من مستحقاته المالية، سواء راتب شهر يناير وبعض المكافآت المتأخرة أو قيمة الشرط الجزائي.

ورفض فيتوريا التخلي عن أي مبلغ من الشرط الجزائي الخاص به في عقده مع اتحاد الكرة وتمسك بالحصول على الثلاثة أشهر في شرطه الجزائي رافضا أي حديث حول التنازل عن أي مبلغ.

وقرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه أمس لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

محمد يوسف مدربًا عامًا لمنتخب مصر

وقرر المجلس الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل الجهاز الفني.

فيتوريا منتخب مصر اتحاد الكرة الجبلاية حازم إمام جمال علام

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