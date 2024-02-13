الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

علاء نبيل يطير إلى تونس لحضور اجتماعات اتحاد شمال إفريقيا

علاء نبيل
علاء نبيل

عقد علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا مع دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، المشرف على الكرة النسائية لوضع استراتيجية العمل وخطة تطوير الكرة النسائية خلال المرحلة المقبلة.

وتولى علاء نبيل، منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة بقرار من مجلس إدارة الجبلاية، قبل 48 ساعة فقط من تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للفراعنة.

كما عقد المدير الفني لاتحاد الكرة اجتماعًا مع وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، لمتابعة استعداداته للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب.

ومن المقرر أن يتوجه علاء نبيل إلى الأراضي التونسية غدًا الأربعاء، لحضور اجتماعات المديرين الفنيين لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

ووقع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام عقود تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام و إبراهيم حسن على تولى تدريب منتخب مصر ، مع التأكيد على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية .

تقرر إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب، وذلك في الثانية ظهر الخميس ١٥ فبراير بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

يستهل العميد حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مشواره مع الفراعنة كمدير فني للفريق من خلال خوض البطولة الودية التي تستضيفها الإمارات في مارس المقبل.

وتضم البطولة منتخبات مصر وتونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وستكون أولى مباريات منتخب مصر القادمة يوم 22 مارس 2024.

وفي حال تخطي منتخب مصر تلك المباراة سيخوض المباراة النهائية يوم 26 مارس.

منتخب مصر اتحاد الكرة علاء نبيل الجبلاية أمم أفريقيا

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