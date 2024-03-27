الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جهاز حماية المستهلك يشن حملة مكبرة ويقوم بضبط 3 مصانع غير مُرخصة تقوم بتصنيع مراتب مُقلدة تستخدم أسماء علامات تجارية شهيرة

صورة الحدث
صورة الحدث

استكمالًا لجهود الدولة الرقابية فى ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد ضد المخالفين المُتلاعبين ومُلاحقة الكيانات الوهمية والتصدي بقوة لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات، وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة كافة الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، وحفاظًا علي الكيانات  التجارية الشرعية.


شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة بأحياء (الهرم/ الحوامدية) بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت مصانع تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري، والتي تؤثر علي الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية.
 

حماية المستهلك يضرب بيد من حديد ويضبط ورشًا غير مُرخصة تقلد علامات تجارية شهيرة

 

أسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، عن وجود عدة كيانات وهمية غير مرخصة تقع بنطاق بمحافظة الجيزة، لتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات وتداولها في الأسواق.


- على الفور، قامت حملة مُكبرة من مأموري الضبط القضائي، باستهداف المناطق سالفة الذكر، وتمكنت من ضبط عدد 3 مصانع غير مرخصة بنطاق حي الهرم والتحفظ علي 137 مرتبة تامة الصنع مقلدة لعلامات تجارية شهيرة، كما تمكنت أيضا من ضبط عدد 3 مخازن وأماكن لتوزيع المراتب مجهولة المصدر، وتم التحفظ علي كميات كبيرة من لوازم التصنيع مثل (الإسفنج– القماش– السوست الحديد).

وجاءت المضبوطات محل الواقعة علي الآتى:
- التحفظ علي 137 مرتبة تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة.
- كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى التصنيع والتغليف النهائى 


 وأكد إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" حرص الجهاز علي تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بسلامة وأمن المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجهاز، يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر، مؤكدا التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار.


ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي  http://shakwa.cpa-mobile.com/.

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إبلاغ حماية المستهلك عن التلاعب في الأسعار ألزم قانون حماية المستهلك ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك

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