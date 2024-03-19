الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حماية المستهلك يضرب بيد من حديد ويضبط ورشًا غير مُرخصة تقلد علامات تجارية شهيرة

حماية المستهلك
حماية المستهلك

 استمرارًا لجهود الدولة الرقابية فى ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد ضد المخالفين المُتلاعبين ومُلاحقة الكيانات الوهمية والتصدي بقوة لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات، وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة كافة الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، حفاظًا علي الكيانات التجارية الشرعية.
 

شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة بالاشتراك مع الفرع الإقليمي لمحافظة المنوفية (بمدينة أشمون والباجور) بنطاق محافظة المنوفية، استهدفت ورشا تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري، والتي تؤثر علي الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية، والتحفظ علي كميات كبيرة من المراتب غير مدون عليها أى بيانات، وضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى.
 

- أسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، عن وجود ورش بمدينة أشمون تقع بنطاق بمحافظة المنوفية، تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات، ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق.


 على الفور، قامت حملة مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز باللإشتراك مع الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة المنوفية، بإستهداف المصنع المذكور، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعى، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط  وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات، وأقر بأنه يقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات، ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة وضبط المراتب المٌقلدة  والمُُعاد تدويرها تمهيدًا لبيعهم فى الأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية مجهولة شهيرة، والتحفظ علي المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التعبئة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.


وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" حرص الجهاز علي تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بالمستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر، مؤكدا التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار.
 

وأشار السجيني، ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين، مُشددًا علي التعامل بحزم مع أية مخالفات وخاصة فيما يتعلق  بالغش التجاري  وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى إتخاذ أى إجراءات قانونية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين.


 ويُهيب جهاز حماية  المستهلك  بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي  http://shakwa.cpa-mobile.com/ 

 كما يُمكنكم  الإطلاع  علي الدليل  وتحميل النسخة الإلكترونية من خلال الدخول علي الرابط التالي  https://drive.google.com/file/d/1km5i5_SJadFf9YVQIOt5HMIT4bxblnKa/view?usp=sharing

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إبلاغ حماية المستهلك عن التلاعب في الأسعار ألزم قانون حماية المستهلك ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إصدار قانون حماية المستهلك المورد الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

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