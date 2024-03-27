25 محضر تهرب وضبط جمركي بمطار القاهرة خلال النصف الأول من مارس 2024

حرر رجال جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية للجمارك 25 محضر تهرب وضبط جمركي خلال النصف الأول من شهر مارس الجارى منها 6 محاضر في مبني الركاب رقم (1) وعدد 8 محاضر في مبنى الركاب رقم (2) برئاسة الدكتور أحمد سعد عبدالمطلب، مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2، و11 محضرًا في مبنى الركاب رقم (3) منهم 3 محاضر بالصالة الموسمية.

وشملت المضبوطات كمية من المواد المخدرة المتنوعة وشرائط العقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات وعدد من الأسلحة المتنوعة والمناظير والهواتف المحمولة وكمية من الأدوية البشرية والعدسات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان والعاج (سن الفيل).

يأتي ذلك في إطار تعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.