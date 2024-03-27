الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

25 محضر تهرب وضبط جمركي بمطار القاهرة خلال النصف الأول من مارس 2024

بعض المضبوطات
بعض المضبوطات

حرر رجال جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية للجمارك 25 محضر تهرب وضبط جمركي خلال النصف الأول من شهر مارس الجارى منها 6 محاضر في مبني الركاب رقم (1) وعدد 8 محاضر في مبنى الركاب رقم (2) برئاسة الدكتور أحمد سعد عبدالمطلب، مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2، و11 محضرًا في مبنى الركاب رقم (3) منهم 3 محاضر بالصالة الموسمية.

وشملت المضبوطات كمية من المواد المخدرة المتنوعة وشرائط العقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات وعدد من الأسلحة المتنوعة والمناظير والهواتف المحمولة وكمية من الأدوية البشرية والعدسات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان والعاج (سن الفيل).

يأتي ذلك في إطار تعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.

حرر رجال جمارك مطار القاهرة الدولي 25 محضر تهرب ضبط جمركى النصف الأول شهر مارس الجارى المضبوطات

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