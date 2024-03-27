الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

دون خسائر بشرية.. انهيار سقف كنيسة في المنيا

كنيسة
كنيسة

انهار سقف كنيسة الشهيد العظيم مار مرقص الرسولية بقرية نزلة عبيد التابعة لمركز المنيا، دون أضرار بشرية.

تلقى اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بانهيار سقف كنيسة بقرية نزلة عبيد التابعة لمركز المنيا.

انتقلت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف، إلى موقع البلاغ، وتبين انهيار سقف خشبي، بكنيسة الشهيد العظيم مار مرقص الرسولية دون أضرار بشرية.

وتبين انهيار السقف جزئي على مساحة 300 مترا، من بين 900 مترا مساحة الكنيسة، تسبب في تلفيات بمحتويات المبنى.

وكشفت معاينة الوحدة المحلية لمركز المنيا أن الكنيسة مقامة على مساحة 900 مترا، وتأسست عام 2016، وتعرضت للانهيار لأن سقفها تم إعداده من الخشب، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نزلة عبيد المنيا كنيسة الشهيد العظيم مار مرقص الرسولية

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