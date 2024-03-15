إصابة 4 مواطنين فى انهيار سقف شقة بالطالبية

انهار سقف شقة سكنية بالطابق الثاني على الطابق الأول داخل عقار مكون من 4 طوابق بشارع ترسا بعد كوبري الطالبية، أسفر عن اصابة 4 مواطنين.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بحدوث انهيار سقف شقة بعقار بمنطقة الطالبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

من خلال الفحص تبين حدوث انهيار سقف شقة سكنية بالطابق الثاني على الطابق الأول داخل عقار مكون من 4 طوابق، ما أسفر عن إصابة 4 مواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.