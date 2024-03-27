مصرع وإصابة 12 مواطنًا فى انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال بطريق بلبيس - العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أسفر عن مصرع عامل وإصابة 11 آخرين بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول جثة مواطن وإصابة 11 آخرين، مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر.

كشفت التحريات الأولية، حدوث إصابة المصابين التي أودت بحياة المتوفى إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق بلبيس العاشر، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.