الأربعاء 27 مارس 2024
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مصر

المواعيد الآمنة لري محصول القمح حتى الجمعة المقبلة

القمح
القمح

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ، إن الرية الأخيرة للقمح مهمة جدًا لامتلاء الحبوب بالمادة الجافة والتى تزيد القمح ما بين 2 - 3 أردب للفدان.

أشار "فهيم"، في تصريحات له، إلى أن ري القمح خلال وجود رياح يسبب الرقاد، وهو ما ينتج عنه خسارة في إنتاجية محصول القمح تقدر نسبتها بحوالي من 20 إلى 25 % في كثير من الحالات.

وفى التقرير التالى نتعرف على المواعيد الآمنة لرى القمح حتى نهاية الأسبوع:

1- الأربعاء 28 /3 مناسب للري في كل المناطق عدا كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وشمال الدقهلية وشمال البحيرة.

2- الخميس 29 /3 غير مناسب للري في كل الدلتا والوجه والبحري وحتى المنيا ومناسب في أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – اسوان .

3- الجمعة 30 /3 غير مناسب للري في كل الجمهورية .

4- فى حالة كانت الارض رطبة يفضل الانتظار حتى أول الاسبوع القادم.

ويذكر أن الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن  إن أول موجة حارة في فصل الربيع العام الحالى بدأت، وسيستمر الارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدًا درجة حرارة عظمى 32 درجة، كما تنشط الرياح على غرب البلاد "سيوة ومطروح والظهير الصحراوي الغربي" تكون مثيرة للرمال والأتربة.

رئيس مركز معلومات المناخ للقمح وجود رياح إنتاجية المواعيد الآمنة لرى القمح

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