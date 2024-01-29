الإثنين 29 يناير 2024
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مصر

توصيات عاجلة من الزراعة للمزارعين بشأن تغيرات الطقس ودرجات الحرارة

الدكتور محمد على
الدكتور محمد على فهيم

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك استمرارا  للطقس البارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع برودة قارسة بالمناطق الصحراوية والجبلية، وما زالت فرص تشكل الصقيع قائمة على على مناطق متفرقة خاصة الظهير الصحراوي والصعيد.

أضاف فهيم، في بيان له  أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على مناطق متفرقة شمالا تكون غزيرة أحيانًا، تمتد بشدة متفاوتة لمناطق من الدلتا، قد تمتد للقاهرة، كما تتشكل الشبورة خفيفة على بعض المناطق الداخلية من شمال الجمهورية. 

توصيات عاجلة من الزراعة للمزارعين

وبالتالي لا بد من اتخاذ الإجراءات التالية:

1- الحرص الشديد على عدم ترك الارض جافة خاصة لو كانت معزوقة لزراعات البطاطس الصيفية وكل الخضر في مناطق الدلتا ومصر الوسطى والصعيد قبل ليلة الأربعاء .

2- إعطاء رية سريعة للمانجو  بالظهير الصحراوي مع إضافة فولفيك وعالي  الفسفور مع الري.

3- زيادة فترات التهوية لبلاستيك الأنفاق والتغطية المحكمة ليلا مع أهمية إضافة عالى الفسفور مع الفولفيك مع الري.

4- أخذ كل الإجراءات الوقائية نظرًا لتجدد  الظروف المناسبة  لتطور اللفحة على البطاطس والطماطم والتبقعات على الفول البلدي. 

5- مكافحة اللطعة الأرجوانية علي البصل والثوم في الصعيد ورش وقائي للبياض الزغبي علي البصل في بحري والصحراوي.

6- مناسبة الظروف لتطور وظهور الصدأ الاصفر في القمح علي أصناف جميزة 9 و11 وسدس 12 في وجه بحري والفيوم وبني سويف.

رئيس مركز معلومات المناخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوي والصعيد هطول الامطار مناطق متفرقة توصيات عاجلة

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