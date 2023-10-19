الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الموالح والبطاطس| كيف تطورت صادرات مصر الزراعية في السنوات الأخيرة؟

الموالح والبطاطس|
الموالح والبطاطس| كيف تطورت صادرات مصر الزراعية

أوضحت دراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية كيفية تطور صادرات مصر الزراعية في السنوات الأخيرة وكيفية استجابتها لقرار تحرير سعر الصرف، مشيرة إلى أن مصر من أكبر الدولة الزراعية في العالم حيث أنها تمتلك 9.5 مليون فدان بناءً على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ كما أنه من المستهدف زيادتها إلى 10 ملايين فدان في العام القادم.

وقالت الدراسة أنه رغم ذلك، قد ارتفعت أسعار بعض السلع الزراعية التي تنتج محليًا مثل البصل والبطاطس نتيجة التوسع في تصديرها بصورة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية لتوفير النقد الأجنبي.

ونظرًا للارتفاع المبالغ فيه في أسعار بعض السلع الزراعية الأساسية مثل البصل الذي تخطى سعره 25 جنيهًا، والبطاطس التي ارتفع سعر الطن بها إلى 20 ألف جنيه في الأسواق المحلية مقارنة بسعره 12 ألف جنيه مصري في سبتمبر من العام الماضي، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لضبط الأسعار على رأسها قرار وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر.

وأكدت الدراسة بعنوان " أسعار السلع الزراعية واتجاهات الحكومة لضبط الأسعار" أن صادرات مصر من المحاصيل الزراعية تعتبر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي المصري حيث تمثل 10% من إجمالي الصادرات في مصر، كما شهدت صادرات مصر الزراعية تطور كبيرة خلال السنوات الأخيرة بفارق 3 مليارات دولار عن عام 2011، حيث وصلت إلى 5.7 مليار دولار في عام 2022 مقارنة بـ 2.7 مليار دولار في عام 2011.

مزايا عديدة لتطور صادرات مصر الزراعية

وأشارت الدراسة إلى أن هذا التطور ساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي المصري وتحسين مستويات المعيشة للمزارعين المصريين وخلق فرص عمل جديدة، وذلك بسبب زيادة الإنتاجية الزراعية في مصر وتحسين جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة للدولة المصرية في الخارج.

وأوضحت الدراسة أنه خلال الخمس أشهر الأولى من هذا العام بلغت صادرات مصر 6.2 مليار دولار بزيادة 17% عن العام الماضي. وساعد هذا الارتفاع في تحقيق فائض تجاري لمصر خلال الأشهر الأولى من العام.

وتعتبر الموالح أكبر صادرات مصر الزراعية حيث بلغت صادراتها 2.6 مليار دولار في عام 2022، يليها البطاطس بقيمة 1.3 مليار دولار. ويعتبر البصل ثالث أهم المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها في مصر حاليًا بقيمة 500 مليون دولار. 

وتعتبر الدول العربية أكبر الأسواق لصادرات مصر الزراعية بإجمالي 40% من قيمة الصادرات حيث تصدر مصر منتجاتها الزراعية لأكثر من 160 دولة في العالم.

وأكدت الدراسة أن مصر تستهدف زيادة صادراتها في مجال الزراعة إلى 10 مليار دولار بحلول عام 2025 عن طريق تنفيذ العديد من الخطط والبرامج لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين جودته.

صادرات مصر الزراعية مصر أكبر الدولة الزراعية البصل البطاطس الموالح

مواد متعلقة

مخاوف العالم من الذكاء الاصطناعي.. وصلت إلى أين؟

كيف أثرت الكوارث الطبيعية على المغرب وليبيا؟

بمناسبة مرور 50 عامًا.. لماذا ستدشن إسرائيل مركزين بحثيين لدراسة حرب أكتوبر؟

هل يحتاج العالم ثورة خضراء ثانية؟ دراسة تجيب

مميزات عديدة وخطر وشيك بالمدن الجديدة في مصر.. دراسة توضح

أرملة الشهيد أحمد حمدى لـ"الدستور": قبل رحيله ودّعنا كأنه يشعر بقرب النهاية

"سيدات عظيمات".. زوجات شهداء أكتوبر: رجالنا أقسموا على تحرير الأرض ولو كان الثمن أرواحهم

ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعى: أصيب بنزيف من شدة الحزن بعد «67».. وتنبأ باستشهاده فى «73»

الأكثر قراءة

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

الغاز الإسرائيلى فى مهب العاصفة.. العدوان على غزة يضعها فى مأزق

بعد اتصال السيسي وبايدن.. هل دخلت المساعدات المصرية إلى غزة؟

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

أسعار الأرز اليوم 19-10-2023 في السوق المحلي

موعد تغيير الساعة في مصر.. وأبرز الفوائد الاقتصادية لتطبيق التوقيت الشتوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معا لرفض تهجير الفلسطينيين من ارضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم