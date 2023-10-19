الموالح والبطاطس| كيف تطورت صادرات مصر الزراعية في السنوات الأخيرة؟

أوضحت دراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية كيفية تطور صادرات مصر الزراعية في السنوات الأخيرة وكيفية استجابتها لقرار تحرير سعر الصرف، مشيرة إلى أن مصر من أكبر الدولة الزراعية في العالم حيث أنها تمتلك 9.5 مليون فدان بناءً على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ كما أنه من المستهدف زيادتها إلى 10 ملايين فدان في العام القادم.

وقالت الدراسة أنه رغم ذلك، قد ارتفعت أسعار بعض السلع الزراعية التي تنتج محليًا مثل البصل والبطاطس نتيجة التوسع في تصديرها بصورة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية لتوفير النقد الأجنبي.

ونظرًا للارتفاع المبالغ فيه في أسعار بعض السلع الزراعية الأساسية مثل البصل الذي تخطى سعره 25 جنيهًا، والبطاطس التي ارتفع سعر الطن بها إلى 20 ألف جنيه في الأسواق المحلية مقارنة بسعره 12 ألف جنيه مصري في سبتمبر من العام الماضي، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لضبط الأسعار على رأسها قرار وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر.

وأكدت الدراسة بعنوان " أسعار السلع الزراعية واتجاهات الحكومة لضبط الأسعار" أن صادرات مصر من المحاصيل الزراعية تعتبر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي المصري حيث تمثل 10% من إجمالي الصادرات في مصر، كما شهدت صادرات مصر الزراعية تطور كبيرة خلال السنوات الأخيرة بفارق 3 مليارات دولار عن عام 2011، حيث وصلت إلى 5.7 مليار دولار في عام 2022 مقارنة بـ 2.7 مليار دولار في عام 2011.

مزايا عديدة لتطور صادرات مصر الزراعية

وأشارت الدراسة إلى أن هذا التطور ساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي المصري وتحسين مستويات المعيشة للمزارعين المصريين وخلق فرص عمل جديدة، وذلك بسبب زيادة الإنتاجية الزراعية في مصر وتحسين جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة للدولة المصرية في الخارج.

وأوضحت الدراسة أنه خلال الخمس أشهر الأولى من هذا العام بلغت صادرات مصر 6.2 مليار دولار بزيادة 17% عن العام الماضي. وساعد هذا الارتفاع في تحقيق فائض تجاري لمصر خلال الأشهر الأولى من العام.

وتعتبر الموالح أكبر صادرات مصر الزراعية حيث بلغت صادراتها 2.6 مليار دولار في عام 2022، يليها البطاطس بقيمة 1.3 مليار دولار. ويعتبر البصل ثالث أهم المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها في مصر حاليًا بقيمة 500 مليون دولار.

وتعتبر الدول العربية أكبر الأسواق لصادرات مصر الزراعية بإجمالي 40% من قيمة الصادرات حيث تصدر مصر منتجاتها الزراعية لأكثر من 160 دولة في العالم.

وأكدت الدراسة أن مصر تستهدف زيادة صادراتها في مجال الزراعة إلى 10 مليار دولار بحلول عام 2025 عن طريق تنفيذ العديد من الخطط والبرامج لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين جودته.