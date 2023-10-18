الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تواصل طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة

ارشيفية
ارشيفية

تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية  بمحاربة الغلاء وتنفيذا لمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين التى أطلقها د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
صرح د حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ان الهيئة تقوم ببيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بالمحافظات حيث قامت مديرية الإصلاح الزراعي في اسيوط بتسيير منافذ متحركة في بعض ميادين وشوارع المحافظة محملة بالخضروات والبيض والفواكه بأسعار مخفضة تصل الى 30% فى مختلف السلع.\

تواصل طرح السلع الغذائية في المنافذ الثابتة والمتحركة للمواطنين بأسعار مخفضة

وأضاف الفولى أن مديرية الزراعة في محافظة البحيرة قامت بالمشاركة في معرض السلع الغذائية في اتاي البارود 
مشيرا إلى استمرار ضخ السلع الغذائية  لخفض الاسعار ومنع استغلال التجار 

وقد يلتقى أمس مركز  بحوث الصحراء بفد من منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" برئاسة الدكتور نصر الدين حاج الأمين،  ممثل منظمة الفاو فى مصر، والدكتور محمد يعقوب  نائب ممثل المنظمة والدكتور أشرف الصادق- مستشار بالمنظمة خلال زيارتهم لمركز بحوث الصحراء لمناقشة سبل التعاون المشترك وقد حضر اللقاء د.ايهاب زغلول رئيس محطة رأس سدر، د. عماد عوض- المنسق العام لمشروعات المركز بسيناء.

وقال رئيس مركز بحوث الصحراء إن تلك الزيارة تأتى في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث يدعم  التشاركية مع الجهات الدولية المختلفة للنهوض بالخطط التنموية الزراعية ومشاهدة المشاكل وطرق التغلب عليها على أرض الواقع.

وأضاف أن تلك الزيارة هي استكمال لزيارة الوفد لمحطة رأس سدر بجنوب سيناء حيث تم الاطلاع على الأنشطة البحثية بالمحطة ونظم تحلية المياه والزراعات العلفية كذلك أنشطة الإنتاج الحيوانى الإبل والهجن والأغنام واستخدام البدائل العلفية لتغذية الحيوانات لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف.

حسن الفولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تخفيض أسعار السلع وزير الزراعة السلع الغذائية

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