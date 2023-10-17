"الزراعة": تحصين أكثر من 5 ملايين رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أنه تم تحصين 5 ملايين رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

الأمراض الوبائية

وقال تقرير تلقاه “القصير” من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

وأضاف، أنه تم تحصين اكثر من 5 ملايين رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع منذ بداية الحملة الشهر الماضي، كما تم تحصين اكثر من 2 مليون رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، منذ بداية الحملة.

ومن جهة أخرى، كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث الإنتاج الحيواني، أن هناك العديد من الأمراض التي تصيب الدواجن ويمكن تقسيمها إلى 4 فئات رئيسية، وهي: الأمراض الفيروسية، والأمراض البكتيرية، والأمراض الطفيلية، وأمراض متعلقة بالتغذية.