مركز المناخ يعلن المواعيد المناسبة لرى القمح الأسبوع الحالى

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ، إن رى القمح خلال هذه الفترة يجب أن يكون بحساب، وحسب ما يصدر من توصيات وتنبيهات من مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، لأنه من أهم محاصيل الحبوب الغذائية التى يعتمد عليها الشعب المصرى فى غذائه، لذلك تولى الدولة أهمية خاصة لمحصول القمح للعمل على زيادة الإنتاجية سواء بالزيادة الرأسية أو الزيادة الأفقية.

وفى التقرير التالى نتعرف على المواعيد المناسبة لرى محصول القمح خلال الأسبوع الحالى:

1- الإثنين:11-3 يمكن الرى في جميع أنحاء الجمهورية ما عدا شمال الدلتا.

2- الثلاثاء: 12-3 يمكن الرى في جميع أنحاء الجمهورية ما عدا الفيوم وأسوان.

3- الأربعاء 13-3 يمكن الرى في جميع أنحاء الجمهورية ما عدا الفيوم وأسوان.

4- الخميس: 14-3 الرى فقط من المنيا حتى أسوان.

5- الجمعة: 15-3 فقط الأقصر وأسوان.

وقد قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه مع انتهاء شهر أمشير، يبدأ الطقس فى ارتفاع تدريجى فى الحرارة خلال الأيام المقبلة من هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن الأجواء السائدة شتوية مذبذبة بين معتدلة شمالًا مائلة للحرارة فى الوسط حارة جنوبًا، وما زالت باردة ليلًا فى كل الأنحاء، مع بعض هبات الرياح المتقطعة التى تسبب قلقًا لمزارع الغلة وتعطله عن أداء ريات "هامة جدًا" للقمح.