مركز المناخ: ارتفاع فى درجات الحرارة من اليوم وحتى السبت المقبل

حذر الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من ارتفاع الحرارة خلال هذه الأيام، مشيرًا إلى أنها نتيجة تشكل منخفض جوي سطحي فوق البحر المتوسط شمال غرب الجمهورية وبقيم ضغط 1006 هكتوباسكال مسببًا جذب كتلة دافئة من الصحراء الغربية وشرق ليبيا.

وأضاف فهيم، في بيان له، أن الارتفاع في حرارة النهار سيكون أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت لتصل فوق الـ30 وتزيد عليها في الصعيد، وسيكون الطقس دافئًا ليلًا، لتكون الحرارة ما بين 12-15 °م، ثم يحدث انخفاض تدريجي ليلًا بداية من الأحد المقبل لتصل حول الـ10°م مرة أخرى مع نشاط للرياح السبت على معظم المناطق قد يكون محملًا بالرمال والأتربة وعودة تشكل الشبورة المائية صباحًا بكثافة.



وأوضح أن أهم المظاهر المتوقعة خلال الموجة كالتالى:

- فرق حرارة كبيرة بين الليل والنهار، مما يتسبب فى تكوين ظروف مناسبة للآفات الحشرية التى كانت في بيات شتوية "ديدان الأوراق والثمار" أو الآفات الموسمية مثل المن على البطاطس والقمح والفول والتربس على الأزهار للمانجو والكمون وغيرها، وتزيد الحرارة جدًا تحت الصوب والأنفاق البلاستيكية، التهوية في فترة الظهيرة مهمة.

- تغير اتجاه الرياح لتكون جنوبية غربية "دافئة جدًا"، ما يسبب مشكلة للفاكهة التى زهرت مبكرًا ودخلت في مرحلة العقد مثل المانجو وبعض المتساقطات، وأيضًا محاصيل الفول البلدي والقمح والكمون واليانسون والخضر المزهرة تحت الأنفاق.

- زيادة في نشاط الرياح وأهم مشكلة، ومن الممكن تسبب رقاد القمح فى حال المزارع روى في هذه الفترة.

- زيادة كبيرة في الرطوبة النسبية، وهى مشكلة في تجدد الإصابة ببعض الأمراض الهامة مثل اللفحة المتأخرة على البطاطس والبياض الدقيقي على المانجو والفلفل والباذنجان وغيرها، والتأثير على نقص أو تذبذب معدلات الامتصاص، ومن الممكن أن ينتج عنها نقص بعض العناصر الهامة خلال هذه الفترات "الكالسيوم– الماغنسيوم– البورون"، وهذه الظروف تأتي في مرحلة مهمة من كل المحاصيل.