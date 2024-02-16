الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الزراعة": لا إصابات فى محصول القمح هذا العام

القمح
القمح

قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن القمح محصول قومي مهم جدًا للدولة المصرية والمزارع، كما أنه محصول تاريخي منذ المصريين القدماء.

 القمح محصول شتوي يتحمل نوعًا ما درجة الحرارة المنخفضة

وأضاف فهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن القمح محصول شتوي يتحمل نوعًا ما درجة الحرارة المنخفضة وأجواء الشتاء التي قد لا تتحملها محاصيل أخرى، ولكنه أحيانًا يتعرض لبعض المشكلات الإنتاجية والإصابة بالأمراض.

 لم يتعرض القمح في مصر لأي مشكلات مرضية هذا العام

كما أشار مستشار وزير الزراعة إلى أنه خلال هذا العام، لم يتعرض القمح في مصر لأي مشكلات مرضية ولم يصب بمرض الصدأ الأصفر أو التفحم السائب أو أي مرض آخر.

وأكد أن الوزارة اتخذت إجراءات استباقية في استنباط أصناف من القمح متكيفة مناخيًا نوعًا ما، وهو ما جعل القمح يهرب من مرض صدأ الساق.

القمح محصول القمح الزراعة وزارة الزراعة صباح الخير يا مصر

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