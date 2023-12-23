السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مركز معلومات تغير المناخ: توقعات تأثير الشتاء على الزراعة غير واضحة

الزراعة
الزراعة

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن الشتاء المناخي يبدأ مبكرًا عن الشتاء الفلكي، ولكن التأثيراث على الزراعة غير مؤثرة حتى الآن، مشيرًا إلى أن التوقعات الخاصة بفصل الشتاء مازالت غير واضحة، "لكننا لاحظنا تواجد كتلة باردة تؤثر على الأجواء".

وأضاف محمد فهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأجواء المتوقعة للنصف الأول في الشتاء إيجابية وستسهم في زراعة بعض المحاصيل الزراعية، مثل القمح وأشجار الفاكهة المتساقطة.

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إلى أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية والمهمة للدولة والمزارعين، ولا يجب تأخير الري عن 25 يومًا، ويحتاج إلى الأمطار، موضحًا أن الجو الحالي مناسب للمحاصيل الزراعية الأرضية، مثل البطاطس والبصل والثوم وغيرهم.

وشدد على أن المناخ تغير بشكل واضح في مصر، وأصبح هناك تداخل للفصول، والمزارعين على دراية بتلك التغيرات وتأثيرها على المحاصيل الزراعية.

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