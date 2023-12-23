السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد تتوقع استمرار سقوط الأمطار والشبورة المائية حتى نهاية الأسبوع

شبورة
شبورة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" والمذاع علي فضائية "DMC": إننا بدأنا فصل الشتاء، والشعور بالبرودة، ومستمر المزيد من انخفاض درجات الحرارة خاصة الأيام المقبلة وشهر يناير، والأيام التى تشهد نشاط رياح، والتى تزيد من البرودة، والتى تجعل درجات الحرارة المحسوسة أقل من ذلك.

تعرف على حالة الطقس هذا الأسبوع وموعد ارتفاع درجة الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك توقعًا باستمرار سقوط الأمطار اليوم وغدًا على السواحل الشمالية والوجه البحري، ومن يوم الإثنين ستكون هناك توزيعات ضغط، والتى تسبب مرتفعًا جويًا، وستبدأ من يوم الإثنين الشبورة المائية، وهى من الظواهر الجوية التى تسيطر على الأجواء حتى نهاية الأسبوع. 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح اليوم سيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط وارتفاع الأمواج، منوهة بأن البحر المتوسط غير مؤهل اليوم لكل أعمال الملاحة والأنشطة البحرية.

الدكتورة منار غانم الأرصاد الجوية الظواهر الجوية سقوط الأمطار مرتفع جوي الشبورة المائية

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