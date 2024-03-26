هنية: الاحتلال فشل فى تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية من حرب غزة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية من عدوانه على قطاع غزة، لافتًا إلى أنه بدأ يفقد غطاءه السياسي.

وأضاف “هنية” عقب لقائه وفد قيادة الحركة بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران: "نمر بمرحلة تاريخية وبمنعطف مصيري في سياق الصراع التاريخي مع الكيان الصهيوني في معركة طوفان الأقصى"، مشيرًا إلى أن المعركة تدخل شهرها السادس والشعب الفلسطيني والمقاومة صامدان أمام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وشدد خلال كلمته علي أن واشنطن أصبحت غير قادرة على فرض إرادتها على المجتمع الدولي، في الوقت الذي يفقد فيه الاحتلال مظلات الدعم، وصدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار رغم تأخره وفجواته يشير إلى أن الاحتلال بدأ يعيش في عزلة سياسية غير مسبوقة.

بحث رئيس الحركة خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني اليوم مجمل التطورات المتعلقة بالحرب الدائرة على المستويين السياسي والميداني وتداعياتها المختلفة بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر أمس.