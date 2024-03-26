محمد سالم أبو عاصي لـ"أبواب القرآن": لا أحد يفصل بين الناس يوم القيامة إلا الله

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الله عز وجل هو الذي يفصل بين الناس يوم القيامة ولا أحد غيره.

وأضاف "أبو عاصي" خلال حواره لبرنامج "أبواب القرآن" المُذاع على قناة "الحياة": "من يفعل عكس ذلك فهو جعل نفسه في مقام الله جعل نفسه هو الحكم والحكم لله فهو هنا أقام نفسه مقام ربنا سبحانه وتعالى".

وتابع: "من ييقول إن هذا عاصي وهذا كذا وهذا كذا يأثم لأن هذا تعدي على حق الله، هذا حق لله انت بتشاركه فيه، كأنك تقول له أنت تحكم بين الناس وأنا احكم بين الناس انت تفصل بين الناس وانا هفصل بين الناس".