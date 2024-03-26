الثلاثاء 26 مارس 2024
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حوادث

المشدد 10 سنوات لربة منزل وسائق بتهمة حيازة مخدرات في الزاوية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة ربة منزل وسائق توك توك بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة الأستروكس المخدر وسلاح ناري بمنطقة الزاوية الحمراء.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات باتجار شخصين في المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما، وتبين أنهما ربة منزل وسائق توك توك وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على ٨٠٠ جرام من الأستروكس المخدر، وبندقية آلية و١٠ طلقات من ذات العيار.

المشدد 10 سنوات الزاوية الزاوية الحمراء محكمة جنايات شمال القاهرة مديرية امن القاهرة

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