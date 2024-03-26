الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

استشهاد 30 شخصًا من أسرة واحدة جراء قصف إسرائيلى بمحيط مجمع الشفاء

غزة
غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم، عن استشهاد 30 مواطنا جراء قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو حصيرة في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

 خروج مستشفى الأمل عن الخدمة

ومع دخول العدوان على غزة يومه الـ172، واصل الاحتلال حصاره واستهدافه لمستشفيات في القطاع، حيث أخرج مستشفى الأمل عن الخدمة، في وقت يواصل عملياته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه لليوم التاسع على التوالي.

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"عربية النواب" تُطالب بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة

استشهاد 9 مواطنين غرقًا وفقدان 5  أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات ألقيت من الجو

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 9 مواطنين استشهدوا بعد غرقهم في بحر غزة، كما فقد 5 آخرون، أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات ألقيت من الجو.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعية الاحتلال على حي النصر شمال شرق رفح، كما توغلت آليات الاحتلال في محيط سجن أصداء وشارع 5 والسطر الغربي بخان يونس وسط قصف مدفعي وإطلاق نار.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، مخلفا 32.333 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74.694، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وذلك في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم، إضافة لدمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

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على الهواء مباشرة.. قصف إسرائيلي للمنازل وتصاعد أعمدة الدخان شمال قطاع غزة

قصف عنيف يستهدف محيط مجمع الشفاء شمال قطاع غزة

وسمع دوي انفجارات، صباح اليوم، في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

ومنذ مساء الإثنين، وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مجمع الشفاء الطبي بشكل مباشر، أسفرت عن ارتقاء شهداء وإصابة عدد من المواطنين.

يأتي القصف الإسرائيلي بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات والدبابات الإسرائيلية.

ويواصل جيش الاحتلال حرق وتدمير المنازل في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

قصف إسرائيلي غزة مجمع الشفاء الطبي مستشفى الأمل رفح الإحتلال الإسرائيلي

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