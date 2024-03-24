حزب الله يعلن استهداف مبنى تموضع جنود الاحتلال بمستعمرة المطلة شمال فلسطين

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأحد، استهداف مبنى تموضع جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة شمال فلسطين، بأسلحة مناسبة.

وأكد حزب الله في بيان له مساء اليوم، أنه أصاب تجمع جنود الاحتلال بإصابات مباشرة.

يأتي هذا عقب ساعات من استهداف قوات حزب الله اللبناني قوة لجنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حزب الله في بيانه، صباح اليوم، إنه تم استهداف قوة ‏إسرائيلية داخل موقع المرج على الحدود مع فلسطين، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

كما أعلن حزب الله استهداف قوة من لواء جولاني بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا بمقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي ردًا على قصف بعلبك.

قصف مدفعى مكثف بين حزب الله والاحتلال على الحدود اللبنانية

وسبق، وأعلن أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن الساعات الماضية شهدت تصعيدًا كبيرًا ومؤثرًا على الجبهة الجنوبية اللبنانية، حيث شن حزب الله ظهر أمس هجوما بمسيرتين على موقعين القبة الحديدية بالشمال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة منصتين بشكل كبير.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العملية تأتي ضمن 6 عمليات نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني، في المقابل شن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على عدد من البلدات اللبنانية طوال أمس.

أشار مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إلى أن الغارة الأقوى والأعنف استهدفت منطقة العسيرة في مدينة بعلبك شرق لبنان، منوهًا بأن هذه المدينة تستهدف للمرة الثالثة منذ بدء التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن الاستهداف الإسرائيلي أدى إلى تدمير مبنى كامل تابع لحزب الله، وإصابة ثلاثة أشخاص.

وفي ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، أنها ستتقدم بشكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن لاستهدافها المدنيين في محيط مدينة بعلبك شرقي لبنان.