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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش الحلقة الأخيرة

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

بحث متابعي الدراما الرمضانية، وتحديدا مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش وعصام عمر، عن الحلقة الأخيرة من المسلسل الذى عرض على عدد من القنوات ضمن سلسلة مسلسلات الشركة المتحدة.

مسلسل مسار إجباري مواعيد إعادة الحلقة الأخيرة

عرض مسلسل مسار إجبارى الحلقة الأخيرة بطولة أحمد داش وعصام عمر على عدد من القنوات منها قناة CBC، وcbc دراما، وقناة أون تي في، والقناة الأولي المصرية.

وتعرض إعادة الحلقة الأخيرة من مسلسل مسار إجباري علي عدد من القنوات، علي قناة cbc الساعة 9:45 صباحًا، كما يعرض على CBC دراما في تمام الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساء.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة.. حسين يضحي بنفسه ويدخل السجن بدلًا من أخيه

وتعرض إعادة الحلقة الأخيرة أيضا من مسلسل مسار إجباري على قناة ON الساعة 6:45 صباحًا، وعلى قناة ON دراما الساعة 4:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12:15 ظهرًا، وعلى القناة الأولى.

مسلسل مسار إجباري تفاصيل أحداث الحلقة الأخيرة

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، وعصام عمر حصول حسين على البراءة بعد استماع القاضي الى مرافعة علي أخيه والمحامي الذي سرد أدلتها له.

وتضمنت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل مسار إجباري تمكن الأخوان من الإتيان بصفوت والحصول منه على اعتراف قاموا بتسجيله له- دون أن يعلم- ولكن بإذن من النيابة مسبق بأنه هو من قتل حبيبة وذلك بعد أن تشاجر معها بسبب رغبتها نشر الأبحاث التي تدين شركات الأدوية الفاسدة، ووقوفها ضده في كتابته تقاريره المزورة حول هذه الأدوية التي فيها يقر زور أنها صالحة للاستخدام.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة 15.. مفاجأة "حسين يسلم نفسه للنيابة"

تضمنت الحلقة 15 من خلال مرافعة علي عن شقيقه حسين أمام القاضي وسرده لكل تفاصيل القضية وكشفه عن علاقة مجدي حشيش بشركات الأدوية الفاسدة إذ أنه يمتلك اكبر أسهم فيها، وكذلك كشف محامي علي أن الشقق الفارغة التي وجد بها جثة قاتل عمر البرنس ليس من العادة أن يكون لها كاميرات مما يدل على انه كمين قد نصب لعلي من أجل اتهامه في قضية قتله.

 ليحكم في النهاية على مجدي حشيش ومعاونيه بالسجن ثم البراءة لحسين الذي يخرج محتضنًا أخيه ويسيران معا في مسار واحد هذه المرة ليس إجباريًا.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، والعديد من الفنانيين بينهم صابرين وبسمة وجوري بكر، والفنان رشدي الشامي ومسلسل مسار إجباري من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، وإخراج نادين خان.

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