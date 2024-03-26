رئيس مدينة الشهداء يناقش ملف التصالح ورعاية الأشجار ورفع المخلفات

عقد طارق أبوحطب رئيس مركز ومدينة الشهداء، اليوم، اجتماعًا حضره نواب رئيس المدينة وسكرتير المجلس ورؤساء الوحدات القروية ومدير التفتيش المالي والإدارية، حيث تمت مناقشة مستجدات ملف التصالح، مؤكدًا الاستعداد التام لبدء العمل وفق قانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

وشدد رئيس مدينة الشهداء خلال الاجتماع على انتظام أعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالطرق العامة والشوارع بالقرى والمدينة؛ لتيسير الحركة؛ وحفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

ووجّه "أبوحطب" إلى تواصل حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص، مشددًا على الإزالات الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات والمخالفات، والرصد الدقيق لنقاط المتغيرات المكانية والتعامل الفوري حيالها.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة الانتظام في أعمال تمهيد وتسوية الطرق العامة، ورفع كافة التراكمات ونواتج التطهير والهدم، والحفر، سواءً بالمدينة أو قرى المركز؛ لسرعة تمهيد الطرق أمام المواطنين وتسهيل الحركة، مؤكدًا التنسيق والتواصل المستمر مع إدارة الري لتنظيف وتطهير الترع حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، والمظهر العام للترع.

وناقش رئيس المدينة خلال الاجتماع ملف أشجار المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة"، مشددًا على الرعاية الكاملة للأشجار لضمان تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمبادرة.

وأكد رئيس المدينة إجراء الحصر الدوري لمعدات الحملات الميكانيكية للوقوف أولًا بأول على الحالة الفنية للمعدات لتطويرها ورفع كفاءتها بما يتلاءم ورؤية القيادة السياسية نحو إعادة هيكلة الحملات الميكانيكية لتصبح مراكز قادرة على مواجهة الكوارث والأزمات الطارئة.