الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة الشهداء يناقش ملف التصالح ورعاية الأشجار ورفع المخلفات

اجتماع مجلس مدينة
اجتماع مجلس مدينة الشهداء

عقد طارق أبوحطب رئيس مركز ومدينة الشهداء، اليوم، اجتماعًا حضره نواب رئيس المدينة وسكرتير المجلس ورؤساء الوحدات القروية ومدير التفتيش المالي والإدارية، حيث تمت مناقشة مستجدات ملف التصالح، مؤكدًا الاستعداد التام لبدء العمل وفق قانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

وشدد رئيس مدينة الشهداء خلال الاجتماع على انتظام أعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالطرق العامة والشوارع بالقرى والمدينة؛ لتيسير الحركة؛ وحفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

ووجّه "أبوحطب" إلى تواصل حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص، مشددًا على الإزالات الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات والمخالفات، والرصد الدقيق لنقاط المتغيرات المكانية والتعامل الفوري حيالها.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة الانتظام في أعمال تمهيد وتسوية الطرق العامة، ورفع كافة التراكمات ونواتج التطهير والهدم، والحفر، سواءً بالمدينة أو قرى المركز؛ لسرعة تمهيد الطرق أمام المواطنين وتسهيل الحركة، مؤكدًا التنسيق والتواصل المستمر مع إدارة الري لتنظيف وتطهير الترع حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، والمظهر العام للترع.

وناقش رئيس المدينة خلال الاجتماع ملف أشجار المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة"، مشددًا على الرعاية الكاملة للأشجار لضمان تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمبادرة.

وأكد رئيس المدينة إجراء الحصر الدوري لمعدات الحملات الميكانيكية للوقوف أولًا بأول على الحالة الفنية للمعدات لتطويرها ورفع كفاءتها بما يتلاءم ورؤية القيادة السياسية نحو إعادة هيكلة الحملات الميكانيكية لتصبح مراكز قادرة على مواجهة الكوارث والأزمات الطارئة.

محافظ المنوفية محافظةمحافظة المنوفيه مركز ومدينة الشهداء ملف التصالح مبادرة ١٠٠ مليون شجرة

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتفقد معرض "أهلًا رمضان" ويوجه بضخ 2 طن سكر

محافظ المنوفية يتابع أعمال إنشاء موقف قويسنا النموذجي الجديد وتوسعات الطريق

"مياه المنوفية" تنظم زيارات ميدانية لطلاب كلية الطب للتعرف على مراحل تنقية المياه

الأكثر قراءة

عاجل| "المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

عاجل| علاقة بايدن وبيبى.. هل تغيّر الموقف الأمريكى تجاه إسرائيل؟

آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت وموعد نقله إلى القاهرة

يحييه تامر حسنى.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين حفل كأس عاصمة مصر

وزير التعليم ينعى وفاة نائبه الدكتور محمد مجاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يستقبل قرار مجلس الأمن بـ"عشرات الغارات الجوية"

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟