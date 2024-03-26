الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الوكيل يشارك في حلقة نقاشية عن “دور تجمع بريكس في دعم أعمال الطاقة النووية”

الدكتور أمجد الوكيل
الدكتور أمجد الوكيل

شارك الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في حلقة نقاشية بعنوان "دور تجمع بريكس في دعم أعمال الطاقة النووية - BRICS Nuclear Energy Business Association"، في النسخة الثالثة عشرة من المنتدى الدولي ATOMEXPO بمنتجع سوتشي - روسيا.

 

  وتمثل الحلقة النقاشية الجلسة الرئيسية للمؤتمر خلال هذا العام، حيث ناقشت الدور والمقترحات التي قد تقوم بها دول البريكس من أجل تحقيق التعاون بينها في مجال الطاقة النووية.

 

وأوضح الدكتور أمجد الوكيل تصوره لكيفية تحقيق هذا التعاون واليه تنفيذه، و دور مصر الهام في نقل الدروس المستفادة في ادارة المشروع وبناء الكوادر البشرية وكذا في تقديم الخدمات الاستشارية للدول الوافدة في هذا المجال خاصة من قارة أفريقيا وذلك بدءا من مرحلة التفاوض وابرام العقود ثم مرحلة الإشراف علي تنفيذ المشروع  وذلك من خلال التعاون مع دول البريكس خاصة وان مصر هي الدولة الوحيدة التي تبني محطة نووية في القارة الأفريقية حاليا.

 

وتستضيف "حديقة العلوم والفنون سيريوس" المنتدى الدولي ATOMEXPO 2024 في 25 و26 مارس، في نسخته الثالثة عشرة من الحدث الذي تم تنظيمه بدعم من شركة روساتوم وسيجمع المنتدى تقليديا ممثلي السلطات العامة، والجهات الفاعلة العالمية في مجال الطاقة النووية، والخبراء الدوليين البارزين.

يحضر أكثر من 4500 مشارك إلى المنتدى، بما في ذلك ممثلو 75 شركة من الدول الأجنبية والكيانات الحكومية والمنظمات الدولية. يتضمن برنامج المنتدى 40 مائدة مستديرة وحلقات نقاش. من بين الضيوف الرئيسيين رفيعي المستوى للحدث نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف، ووزير الهيدروليكا والطاقة والمناجم البوروندي إبراهيم أويزي، ووزير الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتو، ووزيرة الصحة الصربية الدكتورة دانيكا غروجيتشيتش.

وسيبث المنتدى مباشرة من مدينة سيفيرسك في منطقة تومسك، التي تستضيف أول محطة للطاقة النووية من الجيل الرابع في العالم. سيؤكد المرفق على الهواء أن وحدة التصنيع واعادة التصنيع الخاصة به جاهزة للعمل لإنتاج الوقود النووي.

الدكتور أمجد الوكيل 
الدكتور أمجد الوكيل هيئة المحطات النووية الكهرباء الطاقة النووية تجمع بريكس ATOMEXPO

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